Ritorno a Monte Livata (o della fine della montagna di massa)

4 Feb 2026 di hookii0 commenti

«Di fronte alle Olimpiadi che si stanno per aprire a Cortina, il declino delle aspiranti Cortine degli Appennini pone una domanda che riguarda molte aree montane: ha ancora senso investire in modelli turistici ad alto consumo idrico in territori che l’acqua non l’hanno mai avuta in abbondanza?»
Fonte: il Post


