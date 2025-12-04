Ce l’ha col fatto che, pur essendo la seconda carica dello Stato, illude i detenuti proponendo soluzioni inascoltate al sovraffollamento nelle carceri
Continua a leggere: Roberto Giachetti è «incazzato nero» con Ignazio La Russa
Fonte: il Post
Roberto Giachetti è «incazzato nero» con Ignazio La Russa
4 Dic 2025 • 0 commenti
Ce l’ha col fatto che, pur essendo la seconda carica dello Stato, illude i detenuti proponendo soluzioni inascoltate al sovraffollamento nelle carceri
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.