Elle Decor pubblica una guida al Salone del Mobile 2025in programma a Milano da martedì 8 a domenica 13 aprile 2025.

Giunta ormai alla sua 63esima edizione, la manifestazione è nata nel 1961 con l’obiettivo di essere un luogo d’incontro, scambio e sperimentazione per i creativi e uno spunto di riflessione per tutti gli avventori che esplorano i tanti padiglioni dell’area fieristica meneghina. L’inaugurazione, come di consueto al Teatro alla Scala , sarà in realtà nella serata del 7 aprile, quando sul palcoscenico andrà in scena The Night Before – Object Chairs Opera, spettacolo firmato dal drammaturgo e artista statunitense Robert Bob Wilson , con le musiche dell’orchestra diretta da Michele Spotti e la voce della soprano di fama internazionale Marina Rebeka.

Il tema scelto dagli organizzatori per il Salone del Mobile 2025 è Thought for Humans, anticipato dagli scatti del fotografo Bill Durgin scelti per la campagna di presentazione.