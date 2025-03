Sanborn fire insurance maps

Un articolo uscito sulle pagine di The Public Domain Review ripercorre la storia e l’impatto delle mappe assicurative antincendio create dalla Sanborn Map Company tra il XIX e XX secolo, prezioso materiale documentario per gli storici.

Le mappe furono sviluppate per le compagnie di assicurazione durante un periodo caratterizzato da incendi devastanti negli Stati Uniti.

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, gli Stati Uniti erano in fiamme. Nell’ottobre del 1871, il grande incendio di Chicago distrusse circa 17.500 edifici, lasciando un terzo di tutti gli abitanti di Chicago senza casa e uccidendo fino a 300 persone. Nell’aprile del 1872, il grande incendio di Boston squarciò il centro, causando 73,5 milioni di dollari di danni. Nell’estate del 1889, il grande incendio di Seattle, il grande incendio di Ellensburg e il grande incendio di Spokane causarono danni significativi a quelle città. Gli incendi devastarono Hinckley, Minnesota, nel 1894; Jacksonville, Florida, nel 1901; Baltimora, Maryland, nel 1904; e San Francisco, California, nel 1906. Questi incendi hanno letteralmente rimodellato il paesaggio urbano americano, radendo al suolo interi quartieri che avrebbero dovuto essere ricostruiti o abbandonati.

Queste mappe contenevano informazioni dettagliate riguardanti i materiali di costruzione impiegati, la larghezza delle strade, la presenza di sostanze infiammabili e l’utilizzo degli edifici. I rilevatori, noti come “striders” o “trotters”, raccoglievano i dati sul campo che poi venivano trasformati in mappe dettagliate dai cartografi.

Dove c’è fumo, c’è fuoco. E dove c’è il fuoco, c’è l’assicurazione (almeno dall’inizio del Settecento). Nel 1866, Daniel Alfred Sanborn fondò il D. A. Sanborn National Diagram Bureau per fornire mappe delle città e dei paesi nordamericani alle compagnie di assicurazione contro gli incendi. Queste mappe utilizzavano un elaborato sistema di codifica a colori, simboli e abbreviazioni per indicare una quantità vertiginosa di informazioni, dai materiali da costruzione alle larghezze delle strade; dalle posizioni dei tubi di livello alla presenza di sostanze chimiche infiammabili; dall’altezza di una struttura al numero di lucernari. La compagnia di Sanborn non forniva alcuna assicurazione, ma forniva alle compagnie assicurative le informazioni, sotto forma di mappe, di cui avrebbero avuto bisogno per valutare il rischio e assegnare i premi.

Era un monopolio che faceva fare buoni affari alla Sanborn:

Le mappe venivano periodicamente aggiornate con “paster” – correzioni letteralmente incollate nei vecchi atlanti fino a quando le pagine non potevano più sopportare il peso e veniva commissionata una nuova mappa. Era un affare redditizio e la Sanborn Map Company ne aveva quasi il monopolio in Nord America. Le mappe erano costose e richiedevano molto tempo per essere realizzate; nessun nuovo concorrente potrebbe mai sperare di eguagliare l’enorme catalogo di Sanborn. D. A. Sanborn morì nel 1883, ma l’azienda continuò a prosperare sotto la direzione generale di suo figlio, William A. Sanborn, che usò la sua profonda conoscenza della pianificazione urbana per fare fortuna nel settore immobiliare del Connecticut. Al suo apice negli anni ’30, l’azienda portava più di 500.000 dollari all’anno di profitti al netto delle tasse e impiegava settecento “operai cartografici qualificati” e duecento “ingegneri appositamente addestrati”.

L’uso delle mappe è diminuito negli anni ’60 con l’introduzione di metodi più sofisticati di valutazione del rischio e di nuovi sistemi di archiviazione dei dati.

Per una serie di ragioni – il consolidamento nel settore assicurativo, l’autocompiacimento a causa del loro monopolio percepito, metodi più sofisticati per valutare il rischio di incendio e nuove forme di archiviazione dei dati che resero sempre più obsoleti gli enormi e pesanti atlanti Sanborn – i profitti della società erano scesi a $ 100.000 all’anno alla fine degli anni ’50. Smisero di creare nuove mappe nel 1961 e smisero di rilasciare aggiornamenti “paster” alle loro vecchie mappe nel 1977. Nello stesso anno, il presidente della società, S. Greeley Wells, donò quarantacinque atlanti di vecchie mappe alla Biblioteca del Congresso. È qui che è iniziata la seconda vita delle mappe Sanborn.

Oggi le mappe sono strumenti preziosi per genealogisti, storici e artisti, che le usano per studiare la storia urbana, preservare edifici e creare opere artistiche.