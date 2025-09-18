Le ha proposte ieri la Commissione ma servirebbero i voti favorevoli dell’Italia o della Germania, e nessuno dei due paesi per ora è convinto
Continua a leggere: Sarà molto difficile approvare le sanzioni europee contro Israele
Fonte: il Post
Sarà molto difficile approvare le sanzioni europee contro Israele
18 Set 2025 • 0 commenti
Le ha proposte ieri la Commissione ma servirebbero i voti favorevoli dell’Italia o della Germania, e nessuno dei due paesi per ora è convinto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.