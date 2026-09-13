Scimmie osculanti, urinali antischizzo: la scienza sorprendente in mostra con i premi IgNobel di quest’anno

NPR pubblica la notizia del conferimento dei premi IgNobel per il 2026.
Dopo le abituali fake news della sinistra radicale secondo le quali la cerimonia questo anno è stata spostata in Isvizzera perché lo scorso anno molti scienziati premiati non erano andati in USA per il timore che le doverose misure prudenziali adottate nel paese li riguardassero personalmente, vengono riportate le assegnazioni: l’ottimizzazione degli urinali per la meccanica dei fluidi, la propensione delle classi sociali più alte a rubare caramelle per l’economia, una definizione rigorosa dell’osculazione per la biomeccanica…
All winners received a statuette (this year, a slab of blue cheese topped by a foot erupting with toadstools in honor of this year’s broader theme of “fungi”) and 10 trillion Zimbabwean dollars
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