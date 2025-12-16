«Ma è normale che una presidente del Consiglio, formalmente a capo del Paese e dunque munita di un pulpito non solo potentissimo, ma delicato e istituzionale, passi il suo tempo a incazzarsi per quello che scrivono i giornalisti?»
Fonte: il Post
Segesta on my mind
16 Dic 2025 • 0 commenti
