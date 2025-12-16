un sito di notizie, fatto dai commentatori

Segesta on my mind

Segesta on my mind

16 Dic 2025 di hookii0 commenti

«Ma è normale che una presidente del Consiglio, formalmente a capo del Paese e dunque munita di un pulpito non solo potentissimo, ma delicato e istituzionale, passi il suo tempo a incazzarsi per quello che scrivono i giornalisti?»
Continua a leggere: Segesta on my mind
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.