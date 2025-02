Send us anything

The Art Newspaper ricorda come sei studenti a Groningen, nei Paesi Bassi, organizzarono una mostra con oltre 100 opere di Van Gogh nel 1896, solo sei anni dopo la sua morte.

La cognata di Vincent (moglie di Theo) Van Gogh, Jo Bonger, prestò 102 dipinti per l’esposizione, che attirò 1.600 visitatori in sei giorni, mentre venticinque disegni sono stati presi in prestito da un collezionista privato.

Sembra incredibile, ma solo sei anni dopo la morte di Van Gogh, un gruppo di studenti nella città di Groningen, nel nord dell’Olanda, ha organizzato un’ambiziosa mostra in suo onore, con più di 100 delle sue opere. Van Gogh, avendo fallito miseramente nel vendere i suoi dipinti, era allora poco conosciuto al di fuori dei circoli d’avanguardia, e quasi per niente tra i cittadini di Groningen.

Willem Leuring (1864-1936), che studiava medicina, contattò la cognata di Vincent, Jo Bonger, per chiederle se fosse disposta a “mandarci tutto” di Van Gogh per una mostra al museo di Groningen. Per comprendere il successo di questa mostra improvvisata, una retrospettiva di Van Gogh nella molto più popolosa Amsterdam nel 1905 attirò solo 4.500 persone in due mesi e questo dà una misura del successo dell’iniziativa di Leuring.

Il Groninger Museum celebra oggi questa storica mostra con una nuova esposizione intitolata “How Van Gogh came to Groningen”, aperta fino al 5 maggio 2025. La mostra analizza anche l’impatto di Van Gogh sugli artisti di Groningen che seguirono, in particolare su un collettivo di pittori avanguardisti formatosi nel 1918. Noti come De Ploeg (L’aratro), sostenevano che l’arte cittadina necessitasse di un “solco fresco” per far nascere nuove creazioni.