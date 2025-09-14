Il BoLive ci parla del libro “Solo i folli cambieranno il mondo. Arte e pazzia”, nel quale il neurobiologo Lamberto Maffei esplora il legame profondo tra creatività e follia, intesa non come malattia mentale grave, ma come deviazione dalla norma, come libertà di pensiero e immaginazione. Maffei sostiene che la società tende a omologare gli individui, soffocando l’originalità e la diversità. Solo chi ha il coraggio di uscire dal “gregge dei normali” può davvero innovare e trasformare il mondo. Attraverso riferimenti a filosofi, artisti e scienziati – da Aristotele a Van Gogh, da Rimbaud a Alda Merini – Maffei celebra la follia come forza creativa e vitale, capace di reinventare la realtà e dare senso all’esistenza.

Solo coloro che sono abbastanza folli da poter pensare di cambiare il mondo lo cambiano davvero. Albert Einstein