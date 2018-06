Sostiene Lagioia

Su suggerimento di @Andreas

In una lunga intervista all’Huffington Post, lo scrittore e direttore del Salone del Libro di Torino Nicola Lagioia parla a ruota libera di Roma e del suo storico cinismo, della situazione della politica culturale in Italia, della difficoltà degli italiani a mettersi in gioco e costruire, e di Matteo Salvini.

“Sono arrivato a Roma nel 1998, trovando una città piena di problemi e di promesse, e me ne sono andato via vent’anni dopo, lasciandomi alle spalle una fogna a cielo aperto traboccante magnifiche rovine”

Immagine: Alessio Jacona