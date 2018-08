A cura di @D.

Euronews analizza la situazione degli arrivi in Spagna, in cifre.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, da aprile il numero di arrivi è aumentato in modo significativo: al 15 luglio i numeri dicono +120% rispetto all’anno precedente (via mare) e +86% complessivamente. Le cifre dell’Ufficio internazionale per le migrazioni sono molto simili, seppur meno conservative.