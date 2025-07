Sport e Parkinson, la volontà di andare ancora avanti.

Due storie di sportivi affetti da morbo di Parkinson raccolte da Massimiliano Castellani su Avvenire.

Marco Evoldi è stato giocatore, allenatore e dirigente di rugby in Italia e in Argentina, sinché un giorno si sono manifestati i primi sintomi della malattia non immediatamente diagnosticati e da allora e deve convivere con il Parkinson lottando da bravo rugbista per ogni singolo centimetro, giorno dopo giorno.

Dalla sua esperienza è nato il libro Il mio Amico P. la storia di questa convivenza con questo compagno di vita non richiesto, che da otto anni insiste per accompagnarlo ovunque.

Stefano Ghidotti invece è un triatleta che si definisce malato di sport prima che di Parkinson. Dopo la diagnosi è diventato un mental coach e istruttore di 1° livello di Nordic Walking, per poi fondare l’associazione Parkinson & Sport.

Ghidotti è diventato il punto di riferimento per atleti amatoriali che nonostante il loro costante problema di salute riescono a praticare sport come il triathlon, ma anche nuoto, running e ciclismo. Una comunità sportiva che negli anni ha raccolto oltre 450 soci, ognuno con la sua modalità e capacità, fanno sport e attività fisica, un supporto terapeutico fondamentale per affrontare i sintomi e l’avanzare della malattia. Sono il club degli impavidi “Parkinsonauti”.