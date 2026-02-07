Il regime iraniano sembra disposto a trattare sul programma nucleare, gli inviati di Donald Trump vorrebbero includere più questioni compresa la repressione delle proteste
Fonte: il Post
Stati Uniti e Iran si sono parlati, per decidere di cosa parlare
7 Feb 2026
