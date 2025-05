Storia dei gelati Eldorado

Dario Pietroboni (Hector the collector) nel suo canale su Youtube, mostra una raccolta di tabelle di Eldorado e compie un excursus non solo sui gelati che i bambini trovavano in vendita ogni estate nei vari bar d’Italia, ma anche sulla storia dei marchi Eldorado, Algida e Toseroni.

Segue la presentazione delle sorprese inserite in alcuni prodotti da banco per accattivarsi la clientela dei bambini. Si arriva al 1998, con la storica decisione di Unilever di adottare un unico marchio, l’Heartbrand, associato alle singole denominazioni nazionali: per l’Italia si decise di mantenere il marchio Algida, fino a quel momento riservato ai gelati per adulti, sacrificando proprio “Eldorado”. Infine, si fa un confronto fra gli ingredienti indicati nella confezione del Cornetto degli anni Novanta con quella del 2025.