Supernovae dal viso idratato

Luca ci parla di skincare coreana e dell’importanza in generale della cura della propria pelle, non solo per motivi estetici ma soprattutto di salute, e di tutta la scienza che sta dietro un argomento apparentemente frivolo.

Giuliana intervista Valeria Zuccoli, data scientist e già nostra ospite, per saperne di più del “Vibe Coding”. E voi, se nel vostro lavoro usate linguaggi di programmazione, lo usate? Per approfondire: https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383 e https://arxiv.org/abs/2211.03622

Andrea infine ci racconta di come una recente analisi sulle supernovae di tipo Ia potrebbe farci cambiare modello di evoluzione dell’Universo, anche riducendo la tensione tra le varie misure della costante di Hubble.

E se vi chiedevate chi fossero i cantanti Xöömej… sono persone che usano la voce in modo straordinario, mentre Andrea aveva semplicemente una voce terribile, per tutt’altro motivo, consolatevi con The HU!