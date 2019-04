Supersonic compie 25 anni

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

L’11 aprile del 1994 usciva Supersonic, il brano d’esordio degli Oasis. Un articolo di Rolling Stone ne ripercorre la storia.

Sarà scontata come cosa, ma uno dei momenti più endorfinici di Oasis: Supersonic è banalmente quando Noel racconta della sera in cui scrisse Supersonic, il pezzo d’esordio che uscì 25 anni fa esatti, l’11 aprile 1994.

«Qualcuno aveva ordinato cinese o fish and chips, o fish and chips cinesi» racconta il maggiore dei fratelli Gallagher nel documentario del 2016. «Io invece mi sono chiuso in un’altra stanza e, per quanto bizzarro possa sembrare, ho scritto Supersonic nel tempo che ci vuole a sei uomini per fare una cena cinese.»

La band registrò e mixò il brano la sera stessa in cui fu scritto, proprio in concomitanza delle registrazioni del loro primo album, Definitely Maybe. Va da sé che lo stupore più grande per Noel, Liam e gli altri arrivò al momento di suonarlo davanti a qualcuno per la prima volta. Uscito come singolo, Supersonic fu subito un piccolo successo sia negli States che nel Regno Unito.