The big picture: Yves Klein’s dive into immortality

Bachelard Contemporain (Parigi, 17 febbraio–30 aprile 2023) è una mostra collettiva in onore al pensatore francese Gaston Bachelard.

Le opere proposte spaziano da pittura, a fotografia ad esibizioni di arte performatica. E in più una chicca, uno scatto di Yves Klein.

La famosissima fotografia ritrae il fotografo in un salto nel vuoto (o se vogliamo, nell’asfalto). Chi assistì allo scatto giurò di non tenere il segreto su come fu realizzata la scena, per cinquanta anni. Oggi, come Tim Adams sul Guardian, sappiamo che:

L’artista, cintura nera quarto dan di judo, aveva giurato di mantenere il segreto sulla ripresa dell’immagine. I misteri del salto, in conformità a questo accordo, furono svelati completamente solo in una mostra 50 anni dopo: i fotografi avevano fuso una coppia di immagini in camera oscura. Una di una strada vuota, con una bicicletta, l’altra di Klein che salta in un telone teso tenuto da amici.

Klein non era nuovo alle provocazioni e la fama perdura dopo la morte: un anonimo ha pagato oltre un milione di dollari per Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle, descritto dai banditori come un NFT ante litteram.

Klein muore nel 1962, dopo una vita passata ad emancipare il colore dalla linea (che vedeva coma una degenerazione verso la scrittura). Fu tra gli artisti nel mirino della “bolla” speculativa dell’arte contemporanea, scoppiata negli anni 80.