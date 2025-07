The Ezra Klein Show su USA, Israele e Iran

Un nuovo episodio dal canale youtube The Ezra Klein Show.

Israele ha voluto il sostegno americano per bombardare i siti nucleari iraniani per decenni. Ma i presidenti degli Stati Uniti, sia repubblicani che democratici, hanno opposto resistenza, fino all’arrivo del presidente Trump. Quindi, cosa è cambiato? E quali sono le probabili conseguenze di questa decisione? Aaron David Miller è un ricercatore senior del Carnegie Endowment for International Peace e un diplomatico di lunga data nella regione. È con me per discutere degli eventi recenti e di come gli ultimi attacchi all’Iran abbiano cambiato gli equilibri di potere in Medio Oriente.