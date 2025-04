The Ezra Klein show: The crisis is now

The Ezra Klein Show, un nuovo episodio, diviso in due parti, sul suo canale youtube.

Il presidente degli Stati Uniti sta facendo sparire delle persone in una prigione salvadoregna per terroristi: una prigione costruita per le sparizioni, una prigione dove non c’è istruzione, recupero o svago, una prigione dove l’unica via d’uscita, secondo il ministro della Giustizia di El Salvador, è in una bara. Il presidente afferma di voler mandare lì anche gli americani “di casa”. Questa è l’emergenza. Che vi piaccia o no, è qui.