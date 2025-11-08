The Jokes AI Won’t Tell | TED

Un robot potrebbe mai essere divertente? In un brillante numero di stand-up comedy, la comica Jena Friedman, in un TED Talk registrato il 10 aprile 2025, critica aspramente la corsa sfrenata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e offre una sorprendente interpretazione del perché non sostituirà mai i comici.
But my male friends (Laughter) are so scared of robots. (Laughter)
And I get it. I’ve seen “Ex Machina.” If you haven’t seen it, “Ex Machina” is a dystopian sci-fi horror movie about a sentient robot who has to flirt with her captor to escape her prison, which is pretty much every woman’s first job. (Laughter)
