The militia and the mole

Joshua Kaplan descrive su ProPublica la storia dei suoi rapporti con una persona che si era infiltrata nelle milizia americana AP3 (American Patriots 3%) dopo l’attacco al parlamento del 6 gennaio 2021 e aveva raccolto un dossier sulle loro attività.

Dopo una gioventù piuttosto burrascosa e qualche anno in prigione per aggressione, Williams aveva iniziato attività di istruttore di sopravvivenza. Vedendo le riprese televisive dell’attacco a Capitol Hill aveva riconosciuto su alcuni partecipanti le toppe di riconoscimento usate dal gruppo cui aveva insegnato alcune tecniche, ed era rimasto colpito dai giudizi che ne venivano dati.

Pundits were saying that democracy itself was in mortal peril. Williams took that notion literally. He assumed countless Americans would respond with aggressive action, he said, and he wanted to be among them