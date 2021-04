Ti presento il PCC [en]

Il Mercator Institute presenta in alcune infografiche la composizione e l’evoluzione del Partito Comunista Cinese.

L’istituzione, negli ultimi anni, ha alzato il livello dei requisiti di accesso per favorire la richiesta d’iscrizione da parte di persone con un livello di istruzione più elevato rispetto al passato. L’accesso al Partito, in ogni caso, è sempre stato ostico:

The path to CCP membership is not easy. Application has become a multi-year vetting process and most applicants make several attempts before they are accepted. Xi Jinping himself is said to have applied 10 times.