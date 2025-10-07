Tintoria #273 Francesca Albanese

Nella puntata di Tintoria pubblicata oggi, Daniele Tinti e Stefano Rapone intervistano Francesca Albanese.

Ospite di questa nuova puntata la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Francesca ci ha parlato degli obiettivi del suo mandato, dei motivi per cui è lecito parlare di genocidio del popolo palestinese, dell’economia colonialista del genocidio e delle conseguenze personali subite nel denunciarla, dell’esempio della Global Sumud Flotilla e di cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per fermare quanto sta accadendo. Infine, Francesca ha voluto alleggerire l’atmosfera chiedendo di poter rispondere alle domande di rito di Tintoria.