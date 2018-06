Topolino nel 2018

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Rivista Studio pubblica un’intervista a cura di Luca D’Ammando a Valentina De Poli, da oltre dieci anni direttrice del magazine Topolino.

Topolino appare in Italia nel dicembre 1932, stampato dall’editore fiorentino Giuseppe Nerbini. Solo tre anni dopo Mondadori acquisisce i diritti dalla Disney e nell’agosto 1935 pubblica il suo primo numero. Direttore Antonio Rubino, otto pagine a colori, stampato a Verona da rotativa tedesca marca Vomag di seconda mano. Costo: 20 centesimi. Il formato libretto, quello che conosciamo oggi, arriva nel 1949. Ora che siamo arrivati al numero 3.262, l’editore è Panini, le pagine sono 164, il costo in edicola è di 2,70 euro. E alla direzione, ormai da oltre dieci anni, c’è Valentina De Poli. L’impressione è che, pur essendo cambiato radicalmente nel corso degli anni, Topolino sia rimasto in fondo sempre lo stesso. Di certo è l’unico caso al mondo di settimanale con fumetti (ogni settimana sei storie nuove) e testi redazionali legati all’attualità.