Totohookii anno XI – diciannovesima giornata

Martedì 6 gennaio alle 15:00 torna la Serie A con la diciannovesima giornata e con lei torna il Totohookii!

Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).

Le partite:

Pisa – Como

Lecce – Roma

Sassuolo – Juventus

Bologna – Atalanta

Napoli – Verona

Lazio – Fiorentina

Parma – Inter

Torino – Udinese

Cremonese – Cagliari

Milan – Genoa

I risultati completi e la classifica generale li potrete trovare al link seguente: Totohookii – anno XI

Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.

Ricordo le regole:

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.