Totohookii anno XI – prima giornata

Siamo arrivati alla fine di agosto e, come ormai da tradizione, la Serie A torna ad allietarci in queste torride giornate estive e, come ogni anno da undici anni, con il ritorno della massima serie italiana di calcio ritorna anche la tradizione più amata dagli italiani: il Totohookii!
Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).
Le partite:
Genoa – Lecce
Sassuolo – Napoli
Roma – Bologna
Milan – Cremonese
Cagliari – Fiorentina
Como – Lazio
Juventus – Parma
Atalanta – Pisa
Udinese – Verona
Inter – Torino
I risultati completi e la classifica generale li potrete trovare al link seguente: Totohookii – anno XI
Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.
Ricordo le regole:
1 punto per ogni pronostico indovinato
3 punti bonus se arrivi primo in solitaria
2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro
1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois
Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte
Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.
