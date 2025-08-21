Totohookii anno XI – prima giornata

Siamo arrivati alla fine di agosto e, come ormai da tradizione, la Serie A torna ad allietarci in queste torride giornate estive e, come ogni anno da undici anni, con il ritorno della massima serie italiana di calcio ritorna anche la tradizione più amata dagli italiani: il Totohookii!

Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).

Le partite:

Genoa – Lecce

Sassuolo – Napoli

Roma – Bologna

Milan – Cremonese

Cagliari – Fiorentina

Como – Lazio

Juventus – Parma

Atalanta – Pisa

Udinese – Verona

Inter – Torino

I risultati completi e la classifica generale li potrete trovare al link seguente: Totohookii – anno XI

Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.

Ricordo le regole:

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.