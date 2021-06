Totohookii speciale UEFA Euro 2020 – Fase a Gironi

Siete in astinenza da calcio? Non vi preoccupate, tra poco iniziano gli Europei e con loro torna anche la valvola di sfogo della vostra ludopatia, il Totohookii. Per questa occasione anziché pronosticare ogni singola partita bisognerà prevedere quali saranno le squadre della fase a gironi che passeranno il turno, e con quale piazzamento; nella seconda parte, appena saranno definiti tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale, bisognerà completare il bracket della fase ad eliminazione diretta fino a pronosticare quale sarà la nazionale vincitrice.

I punti saranno assegnati secondo il seguente criterio:

Prima fase (26 punti totali)

1 punto per ogni squadra qualificata indovinata (16 punti totali)

1 punto bonus per ogni girone in cui si indovina il corretto ordine 1ª-2ª (6 punti totali)

1 ulteriore punto bonus per ogni girone in cui, oltre ad indovinare il corretto ordine 1ª-2ª si indovina anche la 3ª squadra ripescata (4 punti totali)

Seconda fase (26 punti totali)

1 punto per ogni ottavo di finale pronosticato correttamente (8 punti totali)

2 punti per ogni quarto di finale pronosticato correttamente (8 punti totali)

3 punti per ogni semifinale pronosticata correttamente (6 punti totali)

4 punti in caso di finale pronosticata correttamente (4 punti totali)

Nei commenti di questa prima fase vanno indicate per ogni girone esclusivamente le squadre che si pronostica supereranno il turno e in quale ordine (se quindi si pensa che la terza non sarà ripescata vanno indicate solo le prime due). Per esempio:

Girone A:

Squadra AX

Squadra AY Girone B:

Squadra BZ

Squadra BY

Squadra BW …

Non si possono indicare più di quattro terze classificate. Si ha tempo per inserire i pronostici fino all’inizio della partita inaugurale del torneo, venerdì 11 giugno alle ore 21:00. I pronostici inseriti dopo il calcio d’inizio della partita inaugurale non saranno conteggiati.

Ecco dunque tutte le squadre dei sei gironi, in ordine alfabetico:

GRUPPO A: Galles, Italia, Svizzera, Turchia

GRUPPO B: Belgio, Danimarca, Finlandia, Russia

GRUPPO C: Austria, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Ucraina

GRUPPO D: Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Scozia

GRUPPO E: Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia

GRUPPO F: Francia, Germania, Portogallo, Ungheria

Vi ricordo che si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone più la quattro migliori terze classificate.