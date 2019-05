TotoNBA 2019 – Conference Finals

Ci avviciniamo a passi veloci al finale di stagione NBA. La prossima fermata sono le Conference Finals, alla quale scenderanno altre due squadre.

Il tabellone:

Eastern Conference

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors/Philadelphia 76ers

Western Conference

Golden State Warriors – Denver Nuggets/Portland Trail Blazers

Cercate di scrivere i pronostici in questo formato:

MIL – TOR/PHI

GSW – DEN/POR

Il link a cui verificare i pronostici dati ed i punteggi ottenuti è il seguente: TOTONBA 2019 – Foglio

Ricordo le regole: il gioco si basa sull’indovinare il risultato di ogni serie. Il punteggio è calcolato seguendo due principi:

Prende più punti chi più si avvicina al risultato della serie. Una serie che finisce 4-3 non può dare lo stesso punteggio a chi ha pronosticato un 3-4 e chi un 0-4. Vi sono dei malus per ogni partita che si discosta dal risultato esatto, e un bonus per chi indovina la squadra che passa il turno.

Il valore dei bonus e dei malus cambia con il passare dei turni, per cui sbagliare completamente un pronostico al primo turno non equivale a sbagliarlo nelle Finals, in modo da rendere la competizione aperta anche quando il numero di partite si dimezza.

Nel dettaglio, ogni serie vale 7 punti. A questi 7 punti vanno tolti dei malus per ogni partita di differenza e risultato reale, e va aggiunto un bonus se si indovina la squadra che vince il turno.

Bonus e malus cambiano nel seguente modo:

-1 di malus e +2 di bonus al primo turno.

-1.5 di malus e +3 di bonus nelle semifinali di conference

-2 di malus e +4 di bonus nelle finali di conference

-2.5 di malus e +5 di bonus nelle Finals.

Albo d’oro:

2015 @Sismac – Chrno

2016 @Gerty

2017 @Mambombuti

2018 @Stefano Mas

Buon totoNBA a tutti!