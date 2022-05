TotoNBA 2022 – NBA Finals

Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno parte la serie alla meglio delle sette partite che deciderà il campione NBA. Le due squadre che si contendono il titolo non si scontrano per la prima volta sul palcoscenico finale del campionato di basket a stelle e strisce e sono Golden State Warriors e Boston Celtics.

The last time the Warriors and Celtics played in the Finals pic.twitter.com/A3ti0XX0wf — StatMuse (@statmuse) May 30, 2022

La competizione, come al solito si gioca sui pronostici e, per chi non lo sapesse, il gioco si basa sull’indovinare il risultato di ogni serie. Per il calcolo dei punteggi rimando alla spiegazione dettagliata nel post del primo turno.

Il tabellone:

Golden State Warriors – Boston Celtics

Per dare il pronostico la forma è

GSW – BOS

Il foglio Excel con i pronostici, curato da @Cravino si può trovare qui.

Buon TotoNBA a tutti!