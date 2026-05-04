TotoNBA 2026 – Conference Semifinals

Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio parte la prima serie delle semifinali di conference NBA e con lei parte il secondo turno del TotoNBA.
La competizione, come al solito si gioca sui pronostici e, per chi non lo sapesse, il gioco si basa sull’indovinare il risultato di ogni serie. Per il calcolo dei punteggi rimando alla spiegazione dettagliata nel post del primo turno.
Per il tabellone con i risultati, gestito da @Cravino, questo è il link.
Il tabellone delle semifinali
EASTERN CONFERENCE
(1) Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers (4)
(3) New York Kincks vs. Philadelphia 76ers (7)
WESTERN CONFERENCE
(1) Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers (4)
(2) San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves (6)
Buon TotoNBA a tutti!
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