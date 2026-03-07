un sito di notizie, fatto dai commentatori

TotoOscar 2026

7 Mar 2026 di Francysar0 commenti

Cari mucchi, dopo Sanremo, tocca agli Oscar! E come ogni buona tradizione, anche quest’anno giochiamo a “and the Oscar goes to…”. Partecipare è semplicissimo: indovinate il vincitore delle 13 categorie seguenti, entro le 18 di domenica 15 marzo 2026. Quest’anno c’è unanuova categoria, il casting, l’ho inserita al posto del montaggio che magari è un po’ troppo tecnica. Il casting è più divertente :)

Miglior film

Miglior regista

Miglior attore protagonista

Miglior attrice protagonista

Miglior attore non protagonista

Miglior attrice non protagonista

Miglior sceneggiatura non originale

Miglior sceneggiatura originale

Miglior film internazionale

Miglior film d’animazione

Miglior casting

Miglior fotografia

Miglior colonna sonora originale

Per avere qualche indicazione, i premi BAFTA, i Golden Globe e i SAG


