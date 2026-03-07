TotoOscar 2026

Cari mucchi, dopo Sanremo, tocca agli Oscar! E come ogni buona tradizione, anche quest’anno giochiamo a “and the Oscar goes to…”. Partecipare è semplicissimo: indovinate il vincitore delle 13 categorie seguenti, entro le 18 di domenica 15 marzo 2026. Quest’anno c’è unanuova categoria, il casting, l’ho inserita al posto del montaggio che magari è un po’ troppo tecnica. Il casting è più divertente :)
Miglior film
- Bugonia, prodotto da Ed Guiney, Lars Knudsen, Yorgos Lanthimos, Andrew Lowe ed Emma Stone
- F1 – Il film (F1), prodotto da Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski, Chad Oman e Brad Pitt
- Frankenstein, prodotto da J. Miles Dale, Guillermo del Toro e Scott Stuber
- Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet), prodotto da Nicolas Gonda, Pippa Harris, Liza Marshall, Sam Mendes e Steven Spielberg
- Marty Supreme, prodotto da Eli Bush, Ronald Bronstein, Timothée Chalamet, Anthony Katagas e Josh Safdie
- Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), prodotto da Paul Thomas Anderson, Sara Murphy e Adam Somner
- L’agente segreto (O agente secreto), prodotto da Emilie Lesclaux
- Sentimental Value (Affeksjonsverdi), prodotto da Maria Ekerhovd e Andrea Berentsen Ottmar
- I peccatori (Sinners), prodotto da Ryan Coogler, Zinzi Coogler e Sev Ohanian
- Train Dreams, prodotto da Michael Heimler, Will Janowitz, Marissa McMahon, Ashley Schlaifer e Teddy Schwarzman
Miglior regista
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
- Ryan Coogler – I peccatori (Sinners)
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value (Affeksjonsverdi)
- Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet)
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – I peccatori (Sinners)
- Wagner Moura – L’agente segreto (O agente secreto)
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet)
- Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve – Sentimental Value (Affeksjonsverdi)
- Emma Stone – Bugonia
Miglior attore non protagonista
- Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – I peccatori (Sinners)
- Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value (Affeksjonsverdi)
Miglior attrice non protagonista
- Elle Fanning – Sentimental Value (Affeksjonsverdi)
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Affeksjonsverdi)
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – I peccatori (Sinners)
- Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
Miglior sceneggiatura non originale
- Will Tracy – Bugonia
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Chloé Zhao e Maggie O’Farrell – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet)
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
- Greg Kwedar e Clint Bentley – Train Dreams
Miglior sceneggiatura originale
- Robert Kaplow – Blue Moon
- Jafar Panahi, Shadmehr Rastin, Nader Saivar e Mehdi Mahmoudian – Un semplice incidente (یک تصادف ساده)
- Ronald Bronstein e Josh Safdie – Marty Supreme
- Eskil Vogt e Joachim Trier – Sentimental Value (Affeksjonsverdi)
- Ryan Coogler – I peccatori (Sinners)
Miglior film internazionale
- L’agente segreto (O agente secreto), regia di Kleber Mendonça Filho (Brasile)
- Un semplice incidente (یک تصادف ساده), regia di Jafar Panahi (Francia)
- Sentimental Value (Affeksjonsverdi), regia di Joachim Trier (Norvegia)
- Sirāt, regia di Óliver Laxe (Spagna)
- La voce di Hind Rajab (صوت هند رجب), regia di Kawthar ibn Haniyya (Tunisia)
Miglior film d’animazione
- Zootropolis 2 (Zootopia 2), regia di Byron Howard e Jared Bush
- KPop Demon Hunters, regia di Maggie Kang e Chris Appelhans
- La piccola Amélie (Amélie et la Métaphysique des tubes), regia di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han
- Elio, regia di Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina
- Arco – Un’amicizia per salvare il futuro (Arco), regia di Ugo Bienvenu
Miglior casting
- Nina Gold – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet)
- Jennifer Venditti – Marty Supreme
- Cassandra Kulukundis – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
- Gabriel Domingues – L’agente segreto (O agente secreto)
- Francine Maisler – I peccatori (Sinners)
Miglior fotografia
- Dan Laustsen – Frankenstein
- Darius Khondji – Marty Supreme
- Michael Bauman – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
- Autumn Durald Arkapaw – I peccatori (Sinners)
- Adolpho Veloso – Train Dreams
Miglior colonna sonora originale
- Jerskin Fendrix – Bugonia
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Max Richter – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet)
- Jonny Greenwood – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)
- Ludwig Göransson – I peccatori (Sinners)
Per avere qualche indicazione, i premi BAFTA, i Golden Globe e i SAG
