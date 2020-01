Totoprimarie2020: Iowa

Dopo quattro anni rieccoci con il concorso pronostici riservato alle primarie per la presidenza degli Stati Uniti D’America. In questa edizione, salvo cigni neri in campo repubblicano, parleremo solo di quelle dei Democratici.

Lunedì si comincia, come da 48 anni a questa parte, con l’Iowa, stato conosciuto perché vi è ambientato il film l’Uomo dei sogni con Kevin Costner, per una fiera in cui fanno il burro fritto e perché appunto segna l’inizio delle primarie.

I candidati più forti sono Joe Biden ex vicepresidente degli USA, Bernie Sanders senatore del Vermont già protagonista delle primarie 2016, Elizabeth Warren senatrice del Massachusetts, Pete Buttigieg, sindaco di South Bend Indiana, Amy Klobuchar senatrice del Minnesota, e in prospettiva Mike Bloomberg ex sindaco di New York.

Ancora in corsa ma del tutto marginali sono il miliardario Tom Steyer, l’imprenditore Andrew Yang e la deputata delle Hawaii Tulsi Gabbard. Totalmente irrilevanti Deval Patrick ex governatore del Massachusetts, Michael Bennet senatore del Colorado, John Delaney membro del del parlamento locale del Maryland.

Nei caucus dell’Iowa i favoriti sono Biden, Sanders, Warren e Buttigieg.

Come primo turno del concorso si chiede semplicemente di mettere in ordine i primi quattro candidati partendo dal più votato

I punteggi sono:

10 punti per chi azzecca l’ordine giusto dei primi quattro,

6 per chi indovina il primo e il secondo,

4 per chi prende il primo e il terzo,

2 per il primo e il quarto,

1 punto per chi indica in modo corretto solo il secondo e il terzo.

Punto bonus aggiuntivo, ma solo per chi ha indovinato i primi 4, a chi azzecca chi arriverà ultimo tra Steyer, Gabbard e Yang.

Per un corretto svolgimento del concorso chiedo di indicare nel pronostico solo i cognomi dei candidati; prima indicando i primi quattro classificati e poi indicando il candidato “bonus”. Ad esempio

Sanders

Biden

Warren

Buttigieg

Gabbard

Per trovare spunti, su Realclearpolitics ci sono tutti i sondaggi e qui trovate le previsioni di Fivethirtyeight (Nate Silver).

Immagine da Army.mil