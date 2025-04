Tra chimica, arte e storia

Emanuela Pulvirenti sul suo blog Didatticarte esamina un dipinto del 1788 di Jacques-Louis David che raffigura gli scienziati Antoine-Laurent Lavoisier e sua moglie Marie-Anne-Pierrette Paulze.

I Lavoisier sono ritratti nella loro dimora parigina: Antoine-Laurent intento a scrivere le sue ricerche e Marie-Anne in piedi con il braccio sulla spalla del marito, suggerendo il loro lavoro di squadra.

Potrebbe sembrare un innocuo ritratto di coppia, e invece si tratta di un’opera dalla genesi complessa con importanti risvolti politici. I due committenti sono raffigurati nella loro dimora parigina intenti nel lavoro: lui seduto davanti a una serie di strumenti da laboratorio mentre scrive le sue ricerche (probabilmente il Trattato di chimica elementare che pubblicherà l’anno seguente), lei in piedi, con lo sguardo rivolto all’osservatore e il braccio posato sulla spalla del marito. Questi la guarda, come se aspettasse da lei consigli e indicazioni. La cartella di disegni sullo sfondo, a sinistra, suggerisce che la donna, oltre a essere anch’ella una scienziata, era stata allieva di David e illustrava i testi del marito con incisioni chiare e dettagliate come quella qui sotto.

Antoine-Laurent Lavoisier è considerato il padre della chimica moderna che durante la Rivoluzione Francese è stato arrestato e giustiziato, mentre sua moglie ha continuato a pubblicare le loro ricerche scientifiche.

Recenti analisi e studi svolti presso il Metropolitan Museum hanno appurato che David aveva inizialmente ritratto i coniugi come una coppia benestante, ma poi ha eliminato i riferimenti alla loro ricchezza a causa della crescente ostilità sociale verso i privilegi.

Da quando è entrato a far parte della collezione nel 1977, quando Charles e Jayne Wrightsman hanno acquistato questo dipinto per il Museo, è rimasto costantemente esposto nelle gallerie. Le sue condizioni originarie lo hanno tenuto fuori dal Dipartimento di Conservazione dei Dipinti del Museo fino al 2019, quando la curatrice emerita Katharine Baetjer ha suggerito la rimozione di una vernice sintetica degradata sulla superficie del dipinto. Le osservazioni iniziali della conservatrice Dorothy Mahon hanno dato vita a un’estesa campagna di analisi tecniche e storico-artistiche in dialogo con la ricercatrice Silvia A. Centeno e il curatore associato David Pullins. Con un’altezza di quasi nove piedi e sei piedi di larghezza, qualsiasi trattamento di questo ritratto rappresenta un impegno significativo. Dopo essere arrivata in Conservation nel marzo 2019, Dorothy ha trascorso quasi dieci mesi a rimuovere con cura la vernice. Una sfida è stata quella di determinare una miscela di solventi che non solo fosse sicura per il dipinto, ma anche non tossica per il restauratore. Fu nel corso di questo rapporto intimo e quotidiano di scrutare la superficie che si manifestarono alcune irregolarità: punti di vernice rossa che sporgevano da sotto la superficie sopra la testa di Madame Lavoisier; vernice rossa che si vedeva attraverso le fessure dei nastri blu e dei fiocchi del suo vestito; e, infine, una serie di minuscole crepe di asciugatura che suggeriscono che qualcosa si nasconde sotto la tovaglia rossa in primo piano.