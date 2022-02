Trasporti pubblici gratuiti: la rivincita di Ajeje Brazof

Un lungo articolo di Repubblica tratta della sperimentazione a Genova per rendere gratuito il trasporto pubblico. Iniziata a dicembre del 2021 con fasce orarie gratuite, a fine febbraio si verificheranno i primi risultati.

In alcune città europee e in giro per il mondo gli esperimenti sono già in corso e i risultati sono ritenuti incoraggianti con benefici per l’ambiente, il traffico, la qualità urbana, la stessa efficienza del trasporto pubblico.

a Tallinn in Estonia, in Lussemburgo e di recente anche a Genova […] hanno avuto l’idea di rendere il trasporto pubblico gratuito, almeno in parte, per spingere quanti più cittadini possibile a rinunciare alla vettura privata. Perché se è vero che il trasporto è la fonte di inquinamento principale in Italia – secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) precede la produzione di energia, i consumi residenziali e l’industria – per migliorare la situazione bisognerebbe in primo luogo garantire di poter andare dove si vuole e quando si vuole senza necessariamente usare una vettura privata.

“Il trasporto pubblico viene da una lunga stagione di declino, lo si sceglie se si è costretti più che per scelta”, racconta Enrico Musso, professore di economia dei trasporti all’Università di Genova e consulente della giunta comunale. “Ora le cose stanno cambiando anche in virtù di una sensibilità ambientale molto più forte rispetto al passato. Inoltre è evidente che l’elettrificazione dei veicoli, una strada ancora piena di ostacoli, da sola non basta. Se si resta all’uso attuale dell’auto privata, poco importa se elettrica, non risolviamo il problema del traffico. Bisogna quindi cambiare attitudine, modo di pensare”.