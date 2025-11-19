E che «le cose succedono», contraddicendo un rapporto della CIA che attribuisce chiare responsabilità al principe ereditario saudita
Continua a leggere: Trump dice che bin Salman non «sapeva niente» dell’omicidio di Khashoggi
Fonte: il Post
Trump dice che bin Salman non «sapeva niente» dell’omicidio di Khashoggi
19 Nov 2025 • 0 commenti
E che «le cose succedono», contraddicendo un rapporto della CIA che attribuisce chiare responsabilità al principe ereditario saudita
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.