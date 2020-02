Uccidete la tradizione, Iowa e New Hampshire non devono essere più i primi stati a votare [EN]

In un editoriale il Boston Globe ha preso una durissima posizione contro la prassi che vede che iniziare il processo di selezione del candidato presidente degli Stati Uniti con i caucus dell’Iowa e le primarie del New Hampshire. Per non avallare questo anacronismo non esprimerà alcun endorsement prima del voto di martedì prossimo. Il disastro del primo caucus c’entra relativamente, per lo storico giornale il vero problema è che questi due stati, che votando per primi assumono un’importanza spropositata, sono più rappresentativi dell’America del XIX secolo che di quella odierna. Non solo entrambi sono quasi totalmente bianchi ma l’Iowa è troppo rurale e il New Hampshire ha un’età media molto alta.

Anche l’argomento per cui iniziando in piccoli stati si favorisce il contatto tra candidati e cittadini, cosa che aiuta chi non disponga di grandi fondi, non impedisce che si possano individuare altri stati. Ad esempio Rhode Island e New Mexico sono relativamente piccoli ma demograficamente più variegati.

Immagine da pixabay.