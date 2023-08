Ugo Celada da Virgilio al Labirinto della Masone (termina il 17 settembre)

di Faraway, so close! X BraveART • 0 commenti

La mostra Ugo Celada da Virgilio. Enigma antico e moderno, ospitata al Labirinto della Masone a Fontanellato (Pr) fino al 17 settembre e curata da Cristian Valenti, viene presentata da Finestre sull’arte.

La prima sala è dedicata agli anni della formazione e della creazione di uno stile personale, soprattutto focalizzato sulla sfera degli affetti familiari, che ben si prestano a restituire la dimensione intima della pittura del realismo magico; il secondo ambiente si concentra sulla rappresentazione della figura umana e quindi della ritrattistica; per ultimo si incontrano le nature morte, molto amate per le infinite possibilità di resa dei dettagli, e i paesaggi en plein air, poco numerosi nel corpus dell’artista, ma che aiutano a restituire un’immagine di pittore versatile e diversificato per stili e generi.

Ugo Celada è un artista nato in provincia di Mantova, a Cerese, un paese oggi chiamato Borgo Virgilio.

Ugo Celada nasce nel 1895 a Cerese, in provincia di Mantova, oggi chiamato Borgo Virgilio, toponimo con cui firmerà le sue opere, rifacendosi alla tradizione dei maestri antichi che venivano identificati secondo il luogo di provenienza: per lui questa è una dichiarazione programmatica di poetica ed una scelta di campo nel dibattito degli anni Venti tra Avanguardie storiche e Ritorno all’ordine. Fin da giovanissimo mostra una spiccata predisposizione artistica, arrivando a formarsi all’Accademia di Brera a Milano. Negli anni ’20 e all’inizio dei ’30 espone alleBiennali d’Arte di Venezia e alla Permanente di Milano ed è inserito nel circuito dell’arte contemporanea da cui però in seguito si allontana definitivamente.

La vita dell’artista, per lungo tempo lasciato ai margini a causa delle sue prese di posizione contro il regime fascista, viene raccontata in un articolo di Artribune a cura di Ludovico Pratesi, pubblicato all’interno della rubrica «I dimenticati dell’arte». Talento precoce, tanto da venire iscritto alla Regia Scuola d’Arte Applicata di Mantova a soli 12 anni grazie alle sue doti nel disegno, Celada studia all’Accademia di Brera. Si trasferisce a Parigi dopo la Grande Guerra nella quale aveva combattuto come volontario e ottiene un buon successo fin dalla sua prima partecipazione nel 1920 alla Biennale di Venezia. Le sue posizioni antifasciste gli costarono l’isolamento e l’oblio.