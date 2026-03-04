un sito di notizie, fatto dai commentatori

Un discorso che potrebbe valere un Oscar

4 Mar 2026 di hookii0 commenti

Accettando il premio come migliore attore del suo sindacato Michael B. Jordan ha detto le cose giuste, e ora sembra potersela giocare con Chalamet e DiCaprio
