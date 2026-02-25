Da oggi è in libreria “Per parlare di Israele”, il nuovo libro di Altrecose: per capire come mai un paese di meno di dieci milioni di abitanti occupa uno spazio così grande nel dibattito globale
Un libro per saperne di più
25 Feb 2026 • 0 commenti
