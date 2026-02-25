un sito di notizie, fatto dai commentatori

Un libro per saperne di più

25 Feb 2026 di hookii0 commenti

Da oggi è in libreria “Per parlare di Israele”, il nuovo libro di Altrecose: per capire come mai un paese di meno di dieci milioni di abitanti occupa uno spazio così grande nel dibattito globale
Fonte: il Post


