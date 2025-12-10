Wei-Jen Lo è passato da TSMC a Intel, due aziende rivali nel settore dei chip: il governo e l’azienda del suo paese temono possa rivelare segreti industriali
Continua a leggere: Un manager di Taiwan è tornato a lavorare negli Stati Uniti, e sono iniziati i problemi
Fonte: il Post
Un manager di Taiwan è tornato a lavorare negli Stati Uniti, e sono iniziati i problemi
10 Dic 2025 • 0 commenti
Wei-Jen Lo è passato da TSMC a Intel, due aziende rivali nel settore dei chip: il governo e l’azienda del suo paese temono possa rivelare segreti industriali
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.