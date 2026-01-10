Una nuova mappa delle strade dell’Impero Romano

di E anche oggi abbiamo pensato... • 0 commenti

Focus presenta in breve un nuovo progetto storico-archeologico di mappatura digitale delle strade principali dell’impero romano intorno al 150 dell’era volgare, quando si estendeva dalle isole britanniche all’Egitto e al vicino Oriente.

Il nome dato alla mappa digitale è Itiner-e, ed è consultabile gratuitamente. La mappa riporta la posizione di quasi trecentomila kilometri di strade, rispetto ai meno di duecentomila noti finora, e la ricostruzione è avvenuta anche se il tracciato originale è abbastanza incerto, dato che i segni identificativi di molte strade secondarie sono scomparsi.

Secondo il professore di storia antica Ray Laurence, “Itiner-e è molto efficace come mappa d’insieme, ma evidenzia anche la necessità di creare mappe locali con un livello di dettaglio maggiore”.

Lo studio originale è pubblicato nella sezione Scientific Data di Nature.