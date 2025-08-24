US Open 2025 – LIVE

Dal 24 agosto al 7 settembre 2025, il mondo del tennis si riunisce al USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York per il prestigioso US Open, ultimo Slam dell’anno. Con un nuovo formato esteso a 15 giorni, il torneo promette spettacolo, emozioni e sfide epiche tra i migliori giocatori del circuito. I campioni in carica, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, difenderanno i loro titoli in uno scenario iconico, tra il cemento di Flushing Meadows e il tifo del pubblico americano.