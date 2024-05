USA: i negazionisti delle elezioni sono diventati mainstream

Nel podcast di Wired (con trascrizione) si parla dei negazionisti delle elezioni, che stanno mobilitando i loro sostenitori e lanciando nuove tecnologie per le elezioni americane di novembre.

Questi gruppi si stanno già organizzando a livelli locali e stanno iniziando a monitorare i seggi elettorali, a prendere di mira i funzionari elettorali e a contestare le liste dei votanti. E anche se un tempo il loro lavoro era marginale, ora è diventato parte integrante del Partito Repubblicano.

Mantenere “pulite” le liste elettorali è un lavoro impegnativo. E’ sicuramente possibile che degli errori sfuggano al controllo, ma non in maniera tale da inficiare i risultati.

Il controllo di True the Vote sulle liste elettorali , che ha il più grande archivio di informazioni elettorali per le elezioni del 2020 al mondo, viene effettuato anche utilizzando dei software:

Questo software viene utilizzato dagli utenti:

In questo modo questi utenti ottengono con un clic la segnalazione al funzionario elettorale:

Il grosso problema è che inonda di richieste i funzionari elettorali. Quindi devono passare attraverso questo processo molto lungo e deliberato per cercare di capire se la persona che è stata contestata vive ancora all’indirizzo in cui è registrata. Ci vogliono circa quattro o cinque anni. Quindi, ovviamente, questo è un altro problema che True the Vote segnala, perché ritiene che ci voglia troppo tempo. I Democratici o le élite o chiunque credano sia dietro a tutto questo secondo True the Vote saranno in grado di portare avanti la loro agenda in quello spazio di tempo. Ma, naturalmente, queste misure sono in atto per un motivo. È perché il diritto di voto è una parte fondamentale dell’essere un cittadino statunitense e in questo modo potresti essere rimosso dal tuo ruolo di elettore solo perché una persona a caso con accesso a questo strumento IV3 decide che non sei chi dici di essere. È incredibile che ciò possa accadere, ma è esattamente quello che vogliono che accada.

Vengono inoltre sfruttati gli strumenti forniti dalle IA per generare massive richieste di informazioni (FOIA, Freedom Of Information Act request) da inviare ai pubblici ufficiali, che sono vincolati a rispondere entro un certo lasso di tempo, paralizzando il sistema di controllo.

I think one official summed it up by saying they’re exhausted. They’re kind of putting on a brave face and saying they’re going to be ready for 2024 just because that is what they have to do.