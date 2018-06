Varoufakis: «Savona non mi somiglia Io volevo la Grecia nell’Euro»

Perché si dimise dopo la vittoria del No al referendum greco? «Perché proprio quella notte, quando gli parlai, Tsipras disse che era pronto a rovesciare il sontuoso 62% di No in un Sì. Rimanere ministro delle Finanze avrebbe significato approvare un paradosso: un governo che rovescia il popolo, e non viceversa».

«Certo. La trojka non voleva politiche per la Grecia e per l’Europa. Voleva spezzare la primavera greca e umiliare Tsipras per dare un segnale agli irlandesi, ai portoghesi, agli spagnoli, agli italiani, financo ai francesi: ecco cosa vi succede se non obbedite a Berlino e a Francoforte».