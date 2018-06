A cura di @G. Bon.

In questo articolo di New Musical Express sono raccolti 20 dischi che nel 2018 compiono vent’anni. Mentre gli sfogliate in preda alla nostalgia potreste proporre una lista dei 20 dischi che avete più ascoltato (senza “censure culturali”, ci vogliono anche le Spice Girls e gli Abba) o che comunque hanno più influenzato il vostro gusto musicale.