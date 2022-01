Vi racconto la Pietà di Michelangelo

Emanuela Pulvirenti sul suo blog Didatticarte ci racconta la storia di una delle statue piu celebri della storia dell’arte: la Pietà di Michelangelo.

“Sia noto et manifesto a chi legerà la presente scripta, come el reverendissimo cardinal di San Dionisio si è convenuto con mastro Michelangelo statuario fiorentino, che lo dicto maestro debia far una Pietà di marmo a sue spese, ciò è una Vergene Maria vestita, con Christo morto in braccio, grande quanto sia vno homo iusto, per prezo di ducati quattrocento cinquanta d’oro in oro papali, in termino di uno anno dal dì della principiata opera.”