Videogiookii – 17 maggio 2020

Benvenuti in Videogiookii lo spazio nel quale gli utenti condividono o chiedono consigli videoludici o organizzano partite tra di loro.

Attualmente in corso c’è una partita ad Albion Online, gioco di ruolo gratuito online, nel quale è stata creata una Gilda aperta a tutti gli utenti che volessero giocare e razziare qualche dungeon in compagnia. La Gilda ha già raggiunto il primo obiettivo di comprare un’isola, per i prossimi guardate questo foglio e decidiamo assieme come andare avanti. Prossimo passo: migliorare le strutture ricettive sull’isola! :)

Continua, inoltre, l’avventura di @Mambombuti e @Marcello l’Hippie nel mondo di Baldur’s Gate II, aperto a chiunque volesse tuffarsi in un viaggio nella nostalgia.

Per chi volesse partecipare ad Albion o a Baldur’s Gate è consigliato partecipare alla chat Discord: https://discord.gg/b4FEwa e, se volete attivare il microfono del cellulare perché non avete un PC con microfono potete usare WO MIC, da scaricare qui (per pc): https://wolicheng.com/womic/ e poi da scaricare dallo store sui cellulari.