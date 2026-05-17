Zecche clandestine a Prato e Quarrata: fabbricavano monete da 2 Euro perfette

Il Corriere Fiorentino e un comunicato stampa dell’arma dei Carabinieri riportano la scoperta di 2 zecche clandestine, nei comuni di Prato e Quarrata, con metallo proveniente dalla Cina.

Le monete venivano fatte convergere verso le sale di gioco d’azzardo: i cambiamonete automatici prendevano banconote vere e davano in cambio monete false.

Gli accertamenti tecnici effettuati dal Centro Nazionale di Analisi delle Monete della Zecca di Stato avevano consentito di rilevare che le monete appartenevano a un’innovativa e insidiosissima classe di contraffazione, evidentemente concepita per l’inserimento nei dispositivi cambia-monete per ottenere banconote genuine. I falsari, evidenziando notevoli competenze tecniche e la capacità di importare ingenti quantitativi di ring ed inner (anelli e piattelli dorati centrali componenti la moneta bimetallica) realizzati con processi industriali nella Repubblica Popolare Cinese (per un peso complessivo stimato di almeno una tonnellata) e importati tramite hub di sdoganamento operanti in Germania e Belgio, avevano emulato tutte le caratteristiche di sicurezza delle monete genuine (peso, dimensioni e magnetismo perfettamente baricentrico).