Avete presente il difetto noto come esclusione del giocatore? Vi racconto una storia: c’era una volta un drago, un castello e una famigerata lama oscillante…

L’articolo di oggi ci propone DungeonQuest, non un semplice dungeon crawler, ma un manifesto di un’epoca del game design ormai distante dagli standard odierni. Attraverso l’analisi delle sue meccaniche si evidenzia come il gioco abbia contribuito a definire l’identità del genere e a ispirare numerose reinterpretazioni moderne. Più che celebrare solo innovazioni e successi, l’autore mette in evidenza la sua natura divisiva e il modo in cui alcune scelte progettuali, oggi considerate problematiche, rappresentavano allora la norma. DungeonQuest emerge come simbolo di una filosofia ludica radicale, imperfetta ma fondamentale per comprendere l’evoluzione del gioco da tavolo moderno.