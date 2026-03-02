Il mercato dei giochi da tavolo

Avete mai comprato un gioco da tavolo sapendo già che probabilmente lo rivenderete? Se la risposta è sì, non siete soli — e forse il problema non è vostro, ma di un mercato che lo ha reso normale. I giochi da tavolo hanno una storia lunga cinquemila anni e non hanno mai smesso di raccontarci qualcosa su chi siamo, ma oggi quella storia ha preso una piega strana: il mercato non è mai stato così ricco di titoli, eppure qualcosa non torna. Scatole che arrivano, vengono aperte, giocate due volte e accantonate. Prezzi che salgono. Hype che dura una settimana. In questo corposo articolo l’autore prova a smontare, con una buona dose di autoironia, il meccanismo della bulimia ludica contemporanea e prova a immaginare una via d’uscita.